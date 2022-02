Sie hat es zurzeit nicht leicht! Erst vor wenigen Monaten haben Janni (31) und Peer Kusmagk (46) einen großen Schritt gewagt: Das Paar ist mit seinen drei Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin nach Mallorca ausgewandert. Seitdem geben die zwei immer mal wieder ein Update aus ihrer neuen Heimat und halten ihre Fans bezüglich ihres Alltags auf dem Laufenden. Doch nun gibt Janni preis: Sie steckt aktuell in einer ziemlich anstrengenden Phase mit Baby Merlin!

Via Instagram meldete sich die 31-Jährige um 3 Uhr nachts bei ihrer Community – mit etwas beunruhigenden News. "Es ist gerade wirklich eine fordernde Zeit für meinen Körper, jede Nacht stille ich quasi durch und wünschte, ich könnte wenigstens einfach mal nur mit einem geraden Rücken liegen", schrieb sie zu einem Selfie in ihrer Story. In der vergangenen Nacht habe sie mal Zeit für sich gehabt und versucht, ihrem Körper mit etwas Yoga wieder Energie zu geben.

Während das Stillen Janni zurzeit äußerst fordert, ist ihr Gatte Peer mehr als happy in seiner neuen Wahlheimat. Im Netz hatte er vor wenigen Tagen betont: "Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich angekommen. Nicht in einer Wohnung, einer Stadt oder einem Haus. Dieses Gefühl ist viel tiefer, als es ein Ort jemals sein könnte."

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Baby Merlin

Anzeige

Instagram / peerkusmagk Janni und Peer Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de