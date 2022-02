Er wird wieder Papa! Viele Jahre lang waren Brian Austin Green (48) und Megan Fox (35) das Traumpaar Hollywoods. 2020 folgte dann allerdings die endgültige Trennung. Mittlerweile haben beide wieder neue Partner in ihrem Leben. Megan ist mit Machine Gun Kelly (31) verlobt und Brian hat mit Dancing with the Stars-Profi Sharna Burgess (36) sein Glück gefunden. Nun haben die Turteltauben freudige News zu verkünden: Nach knapp zwei Jahren Beziehung erwarten die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Auf Instagram teilte das Paar einige süße Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Liebesurlaub. Auf einem Foto strahlen sich die beiden völlig verliebt an und Brian hat seine Hände verdächtig auf den Bauch seiner Lebensgefährtin gelegt. Noch ist von einem Babybauch nicht viel zu erkennen – die Beauty befindet sich offenbar noch am Anfang ihrer Schwangerschaft. Für Sharna ist es das erste Kind, Brian ist bereits vierfacher Vater.

Diese zuckersüßen Neuigkeiten kommen nur einen Monat nach den Verlobungs-News von Brians Ex-Frau Megan mit MGK. Böses Blut soll allerdings nicht zwischen den beiden fließen: "Sie ziehen als Eltern an einem gemeinsamen Strang. Brian hat eine andere Frau, in die er sehr verliebt ist. Er ist weitergezogen" , wusste eine Quelle gegenüber People kürzlich zu berichten.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im September 2021

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und seine Söhne

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen drei Söhnen Journey, Bodhi und Noah

