Bald hat das Warten ein Ende! Die erste Staffel Liebe macht blind hatte 2020 ein Millionenpublikum auf Netflix begeistert. In der Datingshow suchen Singles ihren Traumpartner – bis zum Heiratsantrag sehen sie sich dabei jedoch nicht, sondern reden nur in getrennten Kabinen miteinander. Schon am 11. Februar geht die zweite Staffel an den Start und der erste Trailer verspricht eine Menge Spannung!

Es wird gezittert, vor den Altar getreten und es fließen Tränen – Staffel zwei knüpft emotional offenbar genau an, wo die erste aufhörte! Auf YouTube wurde nun der erste offizielle Trailer für die neuen Folgen veröffentlicht. Darin sieht man die liebeshungrigen Singlemänner und -frauen, die in den Kabinen auf ihre Gegenüber treffen und bei einem Glas Wein die ersten Flirts beginnen. Und offenbar schaffen es einige Pärchen auch bis zur Hochzeit – eine Kandidatin weint im Brautkleid...

Die Fans der Sendung sind begeistert von den ersten Einblicken. Unter dem Video sammelten sich schnell Dutzende Kommentare: "Also, diese Staffel muss man gucken!", schrieb ein User, ein anderer freute sich ebenfalls auf die neuen Episoden: "Es sieht so aus, als gäbe es diese Staffel eine Menge Drama!"

Ser Baffo/Netflix Die Kandidaten der zweiten Staffel von "Liebe macht blind"

Ser Baffo/Netflix Die Kandidatinnen der zweiten Staffel von "Liebe macht blind"

Netflix Iyanna McNeely bei "Liebe macht blind" 2022

