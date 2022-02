Die öffentliche Schlammschlacht zwischen Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg geht in die nächste Runde! Nach ihrer gemeinsamen Temptation Island V.I.P.-Teilnahme trennte sich das Paar. Dass der Blondschopf exzessiv feierte und die Brünette fremdging, führte zu dem Liebes-Aus. Im Guten gingen die zwei aber nicht auseinander: Paulina erhob jetzt schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex. Er soll sie unter anderem betrogen und bedroht haben. Nun äußerte sich auch Henrik.

In seiner Instagram-Story gab der Love Island-Star ein ausführliches Statement ab. "Die ehrenloseste Zeit in meinem Leben hat endlich ein Ende", gab der Muskelmann erleichtert von sich. Von den Untreue-Vorwürfen seiner Ex halte er nichts: "In meiner ersten echten Liebesbeziehung war es ernst und dort war ich treu. Wer etwas anderes behauptet, will sich nur aufspielen oder in ein besseres Licht rücken." Darüber hinaus rechtfertigte er auch seinen Alkoholkonsum in der Show – schließlich trinke jeder dort und feiere.

Henrik durchlebte nach dem Fremdflirt-Format wohl die schlimmste Zeit seines Lebens – er sei nach den Dreharbeiten ein gebrochener Mann gewesen. "Letztendlich bin ich aber dankbar, dass wir hingegangen sind, denn so halbe ich Paulina noch mal anders und ihr wahres Gesicht kennengelernt", offenbarte er allerdings. Er selbst habe seiner Meinung nach außerdem alles richtig gemacht.

