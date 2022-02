Paulina Ljubas (25) will nicht länger ein Blatt vor den Mund nehmen! Mit ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. sorgten die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Ex Henrik Stoltenberg für mächtig Aufsehen – den Treuetest bestand die Beziehung des einstigen Paares jedenfalls nicht. Auch beim Wiedersehen fehlte von Harmonie zwischen den TV-Bekanntheiten jede Spur. Im Netz geht der Zoff nun weiter: Paulina warf Henrik vor, dass er ihr in der Vergangenheit mit seinem Verhalten oftmals Angst gemacht habe!

"Es geht nicht um Alkohol trinken – es geht darum, dass er oft nach Hause gekommen und mir gegenüber aggressiv geworden ist, dass ich Angst vor ihm hatte, dass er mich gegen die Wand geschlagen hat", sprudelte es in ihrer Instagram-Story aus Paulina nur so heraus. Ob es tatsächlich mal zu einem derartigen Gewaltakt kam, verriet die Beauty unter Tränen allerdings nicht. "Du hast immer wieder versprochen, dass du dich änderst", erklärte Paulina und richtete ihre Worte damit direkt an ihren Ex.

Dass sie Henrik immer und immer wieder verziehen habe, das bereut Paulina inzwischen zutiefst. Damals habe sie allerdings immer wieder an das Gute im Menschen geglaubt und war sich sicher, dass Henrik es mit seinen Worten ernst meine. Im Endeffekt soll es sogar die Idee des Ex-Love Island-Beaus gewesen sein, an der Fremdflirtshow teilzunehmen – aber angeblich nicht, um die Beziehung zu testen: "Du wolltest da hin wegen dem scheiß Geld!" Auch in der Sendung selbst sei Henrik laut Paulinas Aussage eskaliert: Der Blondschopf habe Fackeln auf die Kameramänner geworfen woraufhin auch Moderatorin Lola Weippert (25) am Set nur noch das Weite suchte.

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

