Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) sind bereits seit Ende November 2021 auf der Bezahlplattform OnlyFans vertreten – so richtig heißen Content liefern der Schlagersänger und die Influencerin auf ihrem Pärchenprofil allerdings nicht! Das könnte sich in Zukunft jedoch ändern, denn die 21-Jährige startete inzwischen zusätzlich einen eigenen Account: Für umgerechnet rund 45 Euro im Monat posiert Laura in Spitzenunterwäsche lasziv auf einem Bett. Der Haken: Sie teilt nur neue heiße Pics, wenn zuvor genügend Trinkgeld zusammengekommen ist...

