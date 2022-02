Vanessa und Ina von Coupleontour möchten etwas verändern! Die beiden Netz-Stars konnten vor wenigen Wochen wunderschöne Neuigkeiten verkünden: Sie erwarten ihr erstes Kind. Mithilfe eines Samenspenders ist Vanessa wenige Monate nach der Hochzeit der beiden schwanger geworden. Doch während die beiden zurzeit im absoluten Babyglück schwelgen, macht ihnen eine Sache sehr zu schaffen: Ina wird nicht direkt als Mutter des Babys anerkannt. Um das zu ändern, haben die beiden nun eine Petition gestartet.

Obwohl die beiden Frauen verheiratet sind, gilt nur Vanessa rechtlich als Mutter des Kindes. Ina muss das Baby nach der Geburt erst adoptieren – und das ist ziemlich umständlich. "Das ist ein aufwendiger Prozess. Du brauchst deine Gehaltsnachweise, ein ärztliches Attest, das Jugendamt kommt zu dir nach Hause und guckt, ob du überhaupt dafür geeignet bist. So richtig schwachsinnig. Bei heterosexuellen Paaren ist das nicht so", ärgert Vanessa sich in ihrer Instagram-Story. Für die beiden ist das ein absolutes Unding und sie haben daher eine Petition für eine Reform des Abstammungsrechts ins Leben gerufen.

Und Vanessa und Ina bekommen eine Menge Unterstützung. Innerhalb weniger Stunden haben schon fast 50.000 Menschen ihre Petition unterschrieben. "Wir haben diese Petition heute ins Leben gerufen, um Familien zu unterstützen. Es ist ein Herzensprojekt von uns und wir freuen uns die ganze Zeit, dass pro Sekunde mehr und mehr Unterschriften dazu kommen. Jeder, der diese Petition unterschreibt, hilft uns bei unserem gemeinsamen Ziel... denn wie schön wäre es, wenn wir und auch andere Familien von Anfang an rechtlich als Mama und Mami gelten?", erklären die beiden gegenüber Promiflash.

