Wie blickt Emmy Russ (22) auf ihre Temptation Island V.I.P.-Performance zurück? Die Influencerin sorgte in dem Fremdflirt-Format für reichlich Trubel: Die Blondine flirtete ihrem Partner Udo Bönstrup (27) fremd und landete mit Verführer Diogo Sangre (27) sogar mehrfach im Bett. Für ihren Freund war die Entscheidung am Lagerfeuer daraufhin nicht mehr allzu schwer: Udo entschied sich dazu, sich von Emmy zu trennen. Wie steht die Reality-TV-Queen eigentlich heute zu ihren Taten?

"Ich konnte bei den letzten Bildern auch nicht mehr hingucken, vielleicht war ich noch nicht bereit für eine ernste Beziehung", erklärte sich die 22-Jährige beim großen Wiedersehen ihr eigenes Verhalten. Heute sei sie mit einem anderen Mann zusammen und habe nichts mehr mit der Emmy bei "Temptation Island V.I.P." gemein. "Das kann ich mit Stolz sagen, so was würde nie wieder vorkommen. Ich muss auch wirklich zugeben: Mir ist das echt peinlich", gestand sie. In dem Moment sei sie einfach "in einer eigenen Welt" gewesen und habe ausgeblendet, dass ganz Deutschland die Show verfolgen würde.

Ihrem Ex-Partner Udo gegenüber zeigte sie Reue und entschuldigte sich für ihr Verhalten. "Udo hat das nicht verdient, es tut mir auch unfassbar leid, was da passiert ist", gab Emmy zu. Aber auch der Comedian räumte Fehler ein – schließlich habe er seiner Freundin verbal selten gezeigt, was sie ihm bedeutete. "Ich habe einfach unterschätzt, dass Emmy gewisse Worte braucht, sie hat es oft gesagt, aber ich habe es mir nie auf den Schirm gerufen", so Udo.

Obwohl Emmy ihr Verhalten in dem Format ziemlich peinlich ist, zog sie offenbar auch positive Schlüsse aus ihrer Teilnahme. "'Temptation Island V.I.P.' war irgendwo doch etwas Gutes für mich, klar, für mein Image scheiße, aber es hat mir doch geholfen, muss ich sagen. Heute habe ich eine Beziehung und ich bin überglücklich", betonte sie. Der Mann, mit dem sie nun zusammen sei, sei definitiv ihr Mann fürs Leben. Bei ihrem neuen Partner handelt es sich um den spanischen TV-Star Cristian Jerez.

