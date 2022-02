Sie hat ihn gezähmt! Chris Lane (37) und Lauren Bushnell (32) lernten sich vor vier Jahren kennen. Seit 2019 sind der Country-Sänger und die ehemalige The Bachelor-Kandidatin sogar verheiratet. Letztes Jahr krönte Söhnchen Dutton dann noch das Glück der beiden. Doch das sah Chris nicht immer so: Der Sänger plauderte nun offen in einem Interview über seine persönliche Veränderung und offenbarte, dass er sich früher niemals hatte vorstellen können zu heiraten oder Kinder zu bekommen!

Im Gespräch mit Entertainment Tonight, erzählte der 37-Jährige, wie sehr Lauren seine Einstellungen über sein persönliches Glück verändert hat: "Ich wollte nie Kinder. Ich wollte ehrlich gesagt nie heiraten. Nichts von alledem." Doch nachdem er angefangen hatte mit der Blondine auszugehen, brachte sie ihn dazu seine Einstellungen noch einmal zu überdenken. Vor allem durch die Geburt seines kleinen Sohns, sei ihm klar geworden, was er für ein Glück habe: "An dem Tag, an dem Dutton geboren wurde, da habe ich mir die Augen ausgeweint!"

Die Familienplanung der beiden Turteltauben ist auch noch nicht abgeschlossen, wie Chris weiter ausplauderte – denn Lauren wünsche sich noch ein kleines Mädchen: "Ich möchte das für sie. Ich habe viel für einen kleinen Jungen gebetet und den habe ich. Also will ich jetzt das, was sie will."

Getty Images Chris Lane und Lauren Lane

Instagram / laurenlane Chris Lane und Lauren Bushnell im November 2020

Instagram / laurenlane Chris Lane mit seinem Sohn, September 2021

