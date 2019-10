Und schon wieder hat sich eine ehemalige The Bachelor-Kandidatin getraut! Vor rund einem Jahr hatte Lauren Bushnell glücklich bestätigt, dass sie ihren Mr. Right gefunden hat. Sie und ihr Partner Chris Lane (34) haben dann nicht lange gefackelt und im Juni ihre Verlobung bekannt gegeben. Knapp vier Monate später war es jetzt tatsächlich schon so weit: Chris und Lauren sind nun offiziell Mann und Frau!

Am Freitag gaben sich die Ex-Kuppelshow-Teilnehmerin und der Country-Star vor 160 Gästen das Jawort – das bestätigte das Paar gegenüber People: "Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen. Wir beide haben erkannt, dass das, was wir haben, etwas Besonderes ist, und wir fühlen uns so glücklich", schwärmte die Braut im Interview. Geheiratet wurde in Laurens Heimatstadt Nashville, Tennessee – und die 29-Jährige sah einfach umwerfend aus. Wie exklusive Schnappschüsse zeigen, entschied sie sich für ein elegantes, enges und tief dekolletiertes Kleid.

"Ich freue mich schon seit einiger Zeit auf den Tag und bin froh, dass er endlich da ist", verriet der Bräutigam an seinem Hochzeitstag und ergänzte: "Ich fühle mich, als wäre ich der glücklichste Mann der Welt." Auch er schmiss sich natürlich in Schale und schlüpfte in einen schicken schwarzen Anzug mit Fliege.

Getty Images Chris Lane und Lauren Bushnell im April 2019

Getty Images Lauren Bushnell

Getty Images Chris Lane und Lauren Bushnell

