Andre Kraft kann seine Gefühle offenbar nicht ganz so einfach zeigen! Bei Are You The One? scheint dem Team-Manager eines Basketballvereins allmählich alles über den Kopf zu wachsen: Erst bandelte er mit Raphaela Rausch an, dann kam es zum Kuss mit Single-Lady Joelina Wolf. Kurz darauf forderte Raphaela natürlich eine Erklärung, ob Andre seine Gefühle ihr gegenüber nur vorgespielt habe. Doch seine Rechtfertigung fiel Andre alles andere als leicht!

In erster Linie sei es dem Göttinger egal, was denn nun mit beiden Frauen lief. Dass Ela hingegen so emotional reagierte, konnte Andre nicht ganz nachvollziehen: "Nimm dir das mal nicht so zu Herzen!" Doch gerade die kalte Art, die Andre plötzlich an den Tag legte, verunsicherte Raphaela komplett – für den 23-Jährigen hingegen ein komplett normales Verhalten: "Es ist schwer, so Emotionen zeigen. Also ich sehe das so auf dieser Sachebene, aber ich kann das einfach nicht so umwandeln in Gefühle."

Letztendlich zweifelte Andre sogar schon an sich selbst und dem Umgang mit seinen Gefühlen für die Single-Frauen in der TV-Villa. "Ich bin emotional superverkrüppelt, glaube ich", vermutete Andre. Ob er damit Raphaela nun total verschreckt hat? Stimmt ab!

Alle Infos zur dritten Staffel "Are You The One?" ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Raphaela, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

Anzeige

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de