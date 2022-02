Hat Liebesengel Amor bei Andre Kraft und Joelina Wolf etwa mit seinem Pfeil voll ins Schwarze getroffen oder komplett verfehlt? Eigentlich hatte der Team-Manager eines Basketballvereins in den vergangenen Are You The One?-Folgen mit Single-Lady Raphaela Rausch angebandelt – doch offenbar gefällt ihm auch Studentin Joelina ganz gut. Und die hielt sich mit ihren Flirts nicht zurück – mit Erfolg: Zwischen Andre und Joelina kam es zum Kuss – doch ob der so gut war?

An der Poolbar sah Andre offenbar den perfekten Moment gekommen, um Joelina einen Kuss zu geben. Doch der Move endete rasch - es kam nur zu einem kurzen Schmatzer, denn die Blondine brach bereits nach wenigen Sekunden ab: "Okay, das reicht!" Doch was war der Grund? "Ich finde es irgendwie unattraktiv, wenn Männer so viel trinken. [...] Das ist ein Cringe-Moment gewesen", erklärte die Beauty ihre Entscheidung. Und an diesem Abend hatte Andre für Joelinas Verhältnisse wohl schon einen zu hohen Alkoholpegel.

Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Im Hinterkopf schwirrt bei Joelina auch immer noch deren Konkurrentin Raphaela herum – und die sei Andre vermutlich schon mehr ans Herz gewachsen. Kurz nach der Aktion hat Joelina den Kuss dann auch schon wieder bereut. Immerhin wolle sie nicht "mit einem vergebenen Mann" rummachen. Andre hingegen behält zu der verzwickten Dreier-Konstellation mit den beiden Damen Stillschweigen.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / princi_lina Joelina Wolf, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Raphaela, "Are You the One?"-Kandidatin

