Darf sich Rihanna (33) etwa über gleich doppelten Nachwuchs freuen? Nach monatelangen Spekulationen ist es seit wenigen Tagen nun offiziell: Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Inzwischen teilte die Musikerin auch einen süßen Schnappschuss ihres wachsenden Babybäuchleins. Spätestens seit diesem Moment munkeln die Fans nicht nur fleißig über das Geschlecht des Babys – einige ziehen sogar in Erwägung: Bekommt RiRi möglicherweise Zwillinge?

Während eine Userin gleich ein komplettes TikTok-Video mit Indizien für eine Zwillingsschwangerschaft veröffentlichte, sammelten sich auch unter Rihannas Post einige Kommentare dazu. Ein Nutzer ist sich sogar sicher, dass die Beauty und ihr Liebster sowohl einen Jungen als auch ein Mädchen erwarten: "Oh mein Gott, meine Theorie ist, dass sie für ein Mädchen Pink trug und Rocky für einen Jungen Blau." Tatsächlich sind auf den entscheidenden Paparazzi-Aufnahmen in New York City beide Farben vertreten.

Ein anderer Follower will sogar Ähnlichkeiten bei der Verkündung der Babynews zu der von Rihannas Musikerkollegin Beyoncé (40) erkannt haben. Die Sängerin hatte ihre Schwangerschaft mit Zwillingen damals auch mit einem beeindruckend inszenierten Babybauch-Schnappschuss publik gemacht. Was glaubt ihr – wird Rihanna nun die nächste Mama mit Zwillingen? Stimmt ab!

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

Getty Images Beyoncé im März 2021 in Los Angeles

