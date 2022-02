Es ist ein heikler Moment in der noch frischen Staffel! Mit Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) startete Deutschland sucht den Superstar gerade mit einer brandneuen Jury. Bei den Castings suchen die drei Musikexperten nun nach den 25 besten Stimmen für den Auslandsrecall. Schon vor der heutigen Folge wurde bekannt, dass Rapper Mechito es zwar in die Top 25 schaffte, aufgrund einer verheimlichten Vorstrafe allerdings rausflog. Jetzt war zu sehen, dass er beim Casting allen anderen die Show stahl!

Denn wie viele Kandidaten in jeder Folge weiterkommen, entscheidet sich erst ganz am Ende der Sendung. Heute Abend konnten zwar eine gute Handvoll Talente einen Recall-Zettel ersingen – doch am Ende wurde nur Mechito ins Ausland eingeladen. Doch der nächste Superstar kann der 29-Jährige nicht mehr werden. Juror Florian suchte das Gespräch mit ihm und teilte ihm die harte Entscheidung mit: "Du willst für andere Vorbild sein und dann baust du so einen Mist. Das muss Konsequenzen haben, das heißt: Ausschluss hier bei DSDS."

Mechito zeigte sich nach dem Gespräch sichtlich enttäuscht, schien die Entscheidung aber auch nachvollziehen zu können: "Mir tut das auf jeden Fall sehr leid. Ich musste und muss immer noch mit den Konsequenzen leben. Ich würde alles dafür tun, es rückgängig zu machen." Der Musiker ist zurzeit wegen Körperverletzung auf Bewährung und hatte das dem Sender verschwiegen.

