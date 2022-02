Auch kurz vor dem Ziel gibt es nur einen Favoriten! Filip Pavlovic (27) eroberte die Herzen der Dschungelcamp-Fans in der aktuellen Staffel im Sturm. Mit dem goldenen Ticket sicherte der Beau sich in der Ersatzshow im vergangenen Jahr den Platz in dem Extremformat – und eine Außenseiterrolle. Doch diese hat sich dann rasch in Luft aufgelöst: Mit starken Prüfungen und offenem Auftreten avancierte der Ex-Bachelorette-Boy zum Publikumsliebling. Auch jetzt kurz vor dem Finale liegt Filip in der Promiflash-Umfrage vorn!

Bevor heute Abend der diesjährige Dschungelkönig gekürt wird, hatten die Promiflash-Leser die Gelegenheit, ein letztes Mal für ihren Favoriten zu stimmen. Von den 8.628 Teilnehmern legte sich eine beeindruckende Mehrheit auf Filip fest: 5.202 User sind der Meinung, dass der 27-Jährige gewinnen soll, das entspricht 60,3 Prozent. Auf Rang zwei landete der ehemalige Prince Charming-Boy Manuel Flickinger (33), den noch 2.045 Voter (23,7 Prozent) vorne sehen.

Besonders ins Zeug legen muss sich also offenbar Tattoo-Fan Eric Stehfest (32). Obwohl er im Halbfinale sein Herz in die Hand nahm und sehr offen über seine Ehe mit Edith sprach, konnte er nur den dritten Platz erreichen: 1.381 Leser (16 Prozent) wollen den Ex-GZSZ-Darsteller gekrönt sehen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger und Eric Stehfest im Dschungelcamp

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im März 2020

