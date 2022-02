Das will er nicht auf sich sitzen lassen! Henrik Stoltenberg nahm mit seiner ehemaligen Partnerin Paulina Ljubas (25) an der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil. Nach dem Liebes-Aus der beiden machte die einstige Köln 50667-Darstellerin ihrem Verflossenen schwere Vorwürfe. Die harten Worte der Laiendarstellerin veranlassten den Ex-Love Island-Kandidaten jetzt zu einer Reaktion: Henrik wies Paulinas Aussagen nämlich vehement zurück!

In seiner Instagram-Story gab Henrik seinen Fans zu später Stunde ein Update: "Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut und man kann mir vieles vorwerfen, aber so was nicht: Ich habe meine Ex-Freundin über alles geliebt!" Er hätte alles für Paulina getan – umso mehr fühle er sich nun angegriffen von ihr: "Sie hat mir das Herz rausgerissen und es tut mir so weh, dass sie mir jetzt solche Sachen vorwirft."

In der Show war der Beau drauf und dran, seiner damaligen Partnerin einen Antrag zu machen. Dass er ihr gegenüber gewalttätig geworden sein soll, dementierte er besonders deutlich: "Ich würde niemals im Leben eine Frau schlagen beziehungsweise sie an die Wand drücken." Er sei schockiert und wolle so bald wie möglich mit dem Thema abschließen, fügte er hinzu.

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de