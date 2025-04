Paulina und Tommy Pedroni verspotten Evas Seitensprung

Nachdem Eva Benetatou (33) ihren Ausrutscher mit dem noch verheirateten Serkan Yavuz (32) gebeichtet hatte, ist die deutsche Reality-Bubble in Aufruhr. Die meisten TV-Bekanntheiten sind entsetzt, wie es zu diesem Seitensprung kommen konnte und wettern heftig gegen Eva. Jetzt melden sich auch Tommy Pedroni (30) und seine Partnerin Paulina Ljubas (28) zu dem Vorfall. Doch anstatt ihre Kollegin direkt zu kritisieren, machen die beiden sich über sie lustig. Tommy repostet ein älteres Video von Eva, in dem sie fast schon sinnlich tanzt. "Tutorial: Paarungstanz, um verheiratete Väter anzulocken", witzelt der Franzose in seiner Instagram-Story. Paulina wiederum repostete das in ihrer eigenen Story.

Erst am Donnerstag teilte Eva einen langen Text im Netz, in dem sie unter anderem gestand, eine Nacht mit Serkan verbracht zu haben. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag", meinte die Mutter eines Sohnes. Sie sei verletzt und traurig gewesen, weil "nicht einmal" der Vater ihres Kindes, Chris Broy (35), an ihrem Geburtstag an sie dachte und gratulierte. Ihr Fehler sei ihr aber bewusst und für Serkans damals schwangere Ehefrau Samira (31) tue es ihr schrecklich leid: "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde."

Nur wenige Stunden nachdem Eva sich entschuldigt hatte, reagierte auch Samira. "Die Reality-Menschen von heute haben keinen moralischen Kompass mehr. Ach Eva, deine angebliche Reue jetzt auf Clickbait aufzubauen, ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt", meint die Influencerin unnachgiebig. Die Entschuldigung nehme sie Eva nicht ab. Die Ehe von Samira und Serkan zerbrach schon vor einigen Monaten. Aus Serkans Seitensprung machte die zweifache Mutter kein Geheimnis. In ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" erzählte Samira: "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert."

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

