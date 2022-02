Die beiden haben sich so richtig zerstritten! Christin Okpara (26) ist eigentlich nach Südafrika gereist, um am diesjährigen Dschungelcamp teilzunehmen. Dazu kam es jedoch nicht, da es ein Debakel um ihren Impfpass gab – weshalb sie vom Sender rausgeschmissen wurde. Die Reality-TV-Bekanntheit ist jedoch nicht alleine nach Südafrika gereist, sondern wurde von Andrés De Vincenz begleitet. Promiflash verrieten die beiden nun: Sie haben sich ganz schön in die Haare bekommen!

Offenbar soll es schon während der gemeinsamen Zeit in Südafrika mehrfach zum lauten Streit gekommen sein. "Ihre Art, das Anzicken, das Anschreien, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Sie hat mich bedroht und beleidigt", führte Andrés gegenüber Promiflash aus. Aber das belief sich nicht nur auf die Zeit beim Dschungelcamp. Als sie wieder zu Hause waren, kam es dann zum endgültigen Eklat: Andrés gab an, dass Christin in Südafrika sein Handy mitbenutzt hatte, weshalb sie seine Rechnung mit begleichen sollte: "Daraus ist dann ein Streit entstanden, worauf ich sie dann blockiert habe. Ich lasse mich nicht respektlos behandeln. Ich habe den Kontakt beendet."

Auch Christin meldete sich bei Promiflash zu dem Streit mit ihrer Dschungel-Begleitung zu Wort. "Wir haben uns mehrfach gestritten, weil ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen habe", erklärte sie. Denn gerade nach ihrem Rauswurf aus der Show sei für sie eine kleine Welt zusammengebrochen, weshalb sie vermutlich so impulsiv war. Dass zwischen der #CoupleChallenge-Kandidatin und Andrés nun Funkstille herrscht, stimmt sie auch wenig traurig: "Ich finde es total schade, dass alles so kommen musste. Aber genau so werden Freundschaften und Vertrauen zerstört."

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

Sonstige Christin Okpara und ihre Dschungelbegleitung Andrés De Vincenz

Instagram / christinokpara Christin Okpara auf Safari-Tour

