Ist das sein letztes großes Turnier? Wintersportler Shaun White (35) vertritt bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking sein Heimatland USA. Der Profi-Snowboarder gewann bereits in den Jahren 2006, 2010 und 2018 Goldmedaillen in seiner Disziplin und gilt als ein absoluter Star des Wintersports. Doch damit soll bald Schluss sein: Shaun erklärte jetzt, dass dies wahrscheinlich sein letzter Wettkampf ist!

Auf einer Pressekonferenz der Olympischen Winterspiele betonte der 35-Jährige, dass dieses Turnier etwas Besonderes für ihn ist. "Ich denke – ich bin mir sicher, dies wird mein letzter Wettkampf sein", erklärte er. Denn schon länger leidet Shaun an Knie- und Rückenproblemen, die letztendlich zu dieser Entscheidung geführt haben: "Es ist dies und das, aber all diese Dinge sind zusammengenommen wichtige Punkte, die mich zu diesem Schluss gebracht haben."

So hat Shaun aber vielleicht auch mehr Zeit für sein Privatleben – denn da läuft es derzeit richtig gut! Seit Anfang 2020 ist er mit Nina Dobrev (33) glücklich zusammen, die ihn liebevoll in seinem Talent unterstützt. "Sie liebt Shaun von ganzem Herzen und würde ihn nie davon abhalten, seinen Traum weiter zu verfolgen", erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life hinsichtlich der Gefühlslage der Vampire Diaries-Schauspielerin.

Anzeige

Instagram / shaunwhite Shaun White, Mai 2020

Anzeige

Getty Images Shaun White, berühmter Snowboarder

Anzeige

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de