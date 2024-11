So glücklich waren Nina Dobrev und ihr Shaun nach Verlobung

Nina Dobrev (35) und Shaun White (38) haben sich vor wenigen Tagen verlobt. Nach fast fünf Jahren Beziehung stellte der Snowboarder der Schauspielerin die entscheidende Frage in New York City – ganz romantisch unter einem weißen, von Kerzen umgebenen Blumenbogen. Danach sollen die beiden total beflügelt gewesen sein. "Nach dem Heiratsantrag riefen sie ihre Freunde an und schrieben ihnen SMS, in denen sie sagten: 'Besser kann es gar nicht werden', und sie strahlten einfach", berichtete ein Insider im Interview mit People. Shaun soll bereits zuvor seinen Freunden angekündigt haben, dass er Nina einen Verlobungsring an den Finger stecken wolle.

Dass Shaun und Nina nach fünf Jahren den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen sind, kam für ihre Liebsten also nicht wirklich überraschend. "Ihre Freunde wussten, dass es so kommen würde, und jeder freut sich so sehr für sie", verriet der Vertraute des Paares dem Magazin weiter. Der mehrfache Olympia-Goldgewinner im Snowboarden und der Vampire Diaries-Star würden perfekt zusammenpassen. "Sie sind lustig und abenteuerlustig, aber auch sehr erdend füreinander", verriet die Quelle.

Nina und Shaun lernten sich 2019 bei einer Veranstaltung des Motivationssprechers Tony Robbins in Florida kennen. Ein Jahr machten sie ihre Liebe schließlich offiziell. Seither gehen die Turteltauben jede Woche auf besondere Dates. Dafür überlegen sich die zwei abwechselnd Ideen, um ihre Beziehung auch weiterhin frisch zu halten. "In der einen Woche plane ich es und er hat keine Ahnung, was wir machen, also ist es eine Überraschung für ihn. Und in der nächsten Woche plant er und es ist eine komplette Überraschung für mich", plauderte Nina Anfang des Jahres gegenüber People aus.

ActionPress Shaun White und Nina Dobrev

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev

