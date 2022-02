Da freut sich aber jemand! Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) schweben seit letztem Jahr im gemeinsamen Liebesglück: Gern turtelt die Vampire Diaries-Schauspielerin mit ihrem Liebsten oder schwärmt im Netz von der glücklichen Beziehung. Für die anstehenden Olympischen Winterspiele muss der Profi-Snowboarder allerdings schon bald nach China reisen: Vor lauter Vorfreude scheint Nina schon ganz aus dem Häuschen zu sein!

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige einen niedlichen Einblick in das Privatleben des Pärchens. Shaun hält dabei die Kamera und witzelt: "Das passiert also, wenn man seine olympische Kleidung unbeaufsichtigt lässt, schätze ich." Danach filmt er seine Freundin, die mit den beiden Hunden im Garten spielt – dabei trägt Nina die Schnee-Klamotten des Wintersportlers und hüpft voller Elan umher!

Erst kürzlich plauderte Shaun in einem Interview mit Us Weekly aus, was für eine große Hilfe seine Freundin für ihn ist, gerade in der Vorbereitungszeit für die Olympischen Winterspiele. "Sie war einfach so unglaublich unterstützend", schwärmte er und betonte, dass es zwischen den beiden einfach ziemlich gut passt.

Instagram / nina Nina Dobrev, Januar 2022

Getty Images Nina Dobrev bei der amfAR Gala im Juli 2021

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im Winterurlaub, Januar 2022

