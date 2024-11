Frisch verlobt: Nina Dobrev und Shaun glänzen im Paarkostüm

Nina Dobrev (35) und Shaun White (38) sorgten bei Kendall Jenners (29) Halloweenparty für reichlich Aufsehen. Die frisch verlobten Stars waren bei der Feier im renommierten Chateau Marmont in Hollywood als der Riddler und Catwoman verkleidet und kaum wiederzuerkennen. Die Schauspielerin trug einen engen, schwarzen PVC-Anzug – inspiriert von Michelle Pfeiffers (66) ikonischer Rolle. Der Snowboard-Champion strahlte an ihrer Seite in einem grünen Anzug mit rotem Haar und einem goldenen Gehstock über beide Ohren.

Nur einen Tag zuvor hatten die Vampire Diaries-Bekanntheit und ihr Partner ihre Verlobung publik gemacht. Shaun war in einem Lokal in New York vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen, um um ihre Hand anzuhalten. Damit hatte Nina allerdings überhaupt nicht gerechnet. "Ich bekam einen Schock. Ich bin einfach erstarrt und habe ihn angestarrt", erzählte sie im Interview mit Vogue. Ihr Partner habe behauptet, sie sei zu einem Abendessen mit Anna Wintour (75) eingeladen und sie habe absolut nichts von seinem eigentlichen Plan geahnt: "Er hat die Einladung so echt wirken lassen."

Nina und Shaun sind seit 2019 zusammen und gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die 35-Jährige und der erfolgreiche Sportler teilen nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch die Leidenschaft für Abenteuer und Reisen. Gemeinsam erkunden sie die Welt und geben ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihr Leben zusammen. "Wir genießen einfach unsere gemeinsame Zeit", erklärte Shaun im April in einem Interview mit People.

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

Anzeige Anzeige