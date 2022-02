Lena Gercke (33) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin hat aktuell eine richtig gute Zeit: Die Moderatorin entspannt im Moment auf den Malediven und genießt die Sonne. Ihrer Fangemeinde gewährte die Beauty bereits den ein oder anderen kleinen Einblick in ihren Urlaub – mit einem heißen Foto ihrer trainierten Kehrseite schoss Lena den Vogel nun aber ab!

Auf Instagram teilte die Blondine ein Foto, auf dem sie am Strand posiert. Lena setzt vor allem ihren Hintern auf der Aufnahme frech in Szene – in einem grünen Bikini kommen ihre knackigen Kurven besonders gut zur Geltung. "Ja! Sand, Sonne, Freunde und mein Baby", schrieb sie zu dem Bild.

Lenas Abonnenten flippten bei diesem Anblick förmlich aus. "Super Foto, Lena, bitte mehr davon" oder "Du bist einfach so wunderschön, liebe Lena – und dazu sympathisch und authentisch. Genieße die Zeit", schrieb ihre Community unter den Beitrag in die Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2022

Anzeige

Zick, Jochen Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

Anzeige

Getty Images Lena Gercke im März 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de