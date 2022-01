Sie kann auch ohne! Lena Gercke (33) begibt sich normalweise fast täglich in die Maske. Für TV-Auftritte oder das Posieren vor der Kamera wird die Beauty dann von professionellen Visagisten geschminkt und gestylt. Doch die The Voice of Germany-Moderatorin trägt nicht immer Make-up. Die Mutter der kleinen Zoe kommt nämlich auch ohne Mascara und Lippenstift aus. Im Netz präsentierte sich Lena jetzt ganz natürlich!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 33-Jährige aus dem Auto. Auf dem Selfie zeigte sich die hübsche Blondine ganz ohne Filter und Make-up! Ihre Haut wirkte dennoch makellos und besaß einen gesunden Glanz. Lediglich etwas Lippenpflege schien die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin aufgelegt zu haben. Dazu schrieb sie: "Sehe übrigens so aus ohne Schminke und Filter." Offenbar befand sich Lena gerade auf dem Weg zur Arbeit. In den darauffolgenden Clips zeigte die Moderatorin dann nämlich, wie sie für ein Fotoshooting fertig gemacht wurde.

Der Blondine wurden die Haare geglättet, während sie sich dabei ein Tässchen Tee genehmigte. Nach erledigter Arbeit wird es für sie zurück in die gemeinsamen vier Wände mit ihrem Partner Dustin Schöne (36) gehen. Dort wird Lena vermutlich erst mal eine Runde mit ihrem Töchterchen kuscheln.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Getty Images Lena Gercke im Juli 2019 in Berlin

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

