Prinz Harry (37) gewährt seltene Einblicke in seinen Familienalltag! Mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) und den beiden gemeinsamen Kindern Archie Harrison (2) und Lilibet Diana lebt der Aussteiger-Royal inzwischen in Kalifornien. Eigentlich hält sich das Paar bedeckt, was seinen Nachwuchs angeht. Zu Weihnachten zeigten die beiden aber zum ersten Mal ihren jüngsten Spross. Nun gab Harry sogar weitere Details preis und erzählte von seinem Leben als Papa!

In einem Talk mit BetterUp berichtete der 37-Jährige, wie wichtig es sei, dass er sich Zeit für sich selbst nehme. "Selbst wenn man nur 15 Minuten Zeit hat, baue ich jetzt morgens eine halbe Stunde oder 45 Minuten ein", erzählte er dabei. Für ihn biete sich diese Gelegenheit, wenn seine Kinder beschäftigt sind. "Wenn ich denke: 'Okay, eines der Kinder ist in der Schule, das andere macht ein Nickerchen' – das ist eine Pause in unserem Programm", erklärte der zweifache Vater.

Wie gut das Leben mit den Kids inzwischen klappt, hatte Meghans Visagist Daniel Martin erst Ende des vergangenen Jahres ausgeplaudert. "Harry und Meghan lieben das Familienleben zu viert. Sie haben zu viert einen Rhythmus gefunden", hatte er gegenüber People betont.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Getty Images Prinz Harry 2021 in New York

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

