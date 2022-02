Bewahrt Prinz Harry (37) nun Contenance? Im Jahr 2020 entschied sich der Sohn von Prinz Charles (73) und Prinzessin Diana (✝36) dazu, von seinen royalen Pflichten zurückzutreten. Seitdem sorgte er immer wieder für Aufruhr im britischen Königshaus: Sowohl im Skandal-Talk mit Oprah Winfrey (68) als auch in seiner Doku "The Me You Can't See" schoss der Brite gegen seine Familie. Vor allem die Queen (95) sollen die Vorwürfe ihres Enkels schwer getroffen haben. Laut einer Adelsexpertin will sich Harry deshalb ihr zuliebe nun zurückhalten!

Wie die Autorin Katie Nicholl jetzt gegenüber Closer verriet, soll der 37-Jährige über all seine Anschuldigungen noch einmal nachgedacht und sich dazu entschlossen haben, sich erst einmal zurückzuziehen. "Er hat erkannt, wie sehr das vergangene Jahr seine Großmutter belastet hat, und er will nicht noch mehr Unruhe stiften, deshalb hält er sich jetzt zurück", meinte die royale Expertin zu wissen.

Wie sehr Harrys Worte die Queen verletzt haben, ließ die 95-Jährige zuletzt an Weihnachten durchblicken. In ihrer alljährlichen Ansprache erwähnte sie stolz, dass sich Prinz William (39), Herzogin Kate (40), Prinz Charles und Camilla (74) für den Klimaschutz einsetzen. Über ihren Enkel Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (40) verlor die Monarchin aber kein Wort.

Queen Elizabeth II. und Prinz Harry bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor

Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2017

Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021 in New York

