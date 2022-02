Ob Andre Kraft diese romantische Szene überhaupt noch richtig in Erinnerung hat? In der aktuellen Are You The One?-Folge kam der Team-Manager eines Basketballvereins endlich auch Single-Lady Joelina Wolf näher: An der Poolbar kam es zwischen den beiden zu einem kurzen Schmatzer. Doch ob sich der Göttinger daran noch so genau erinnern kann ist fraglich – der Grund: Andre ist während des Kusses komplett besoffen gewesen!

Gegenüber Promiflash gab der Sportler nun ein Fazit seiner Knutsch-Aktion mit Joelina: "Auf acht Promille absolut traumhaft. Nüchtern gesehen eher unromantisch." Ob er es im Nachhinein jedoch bereut? "Absolut nicht. Joelina ist eine sehr interessante und attraktive Frau", stellte Andre klar. Seiner Meinung nach könne sie sogar besser küssen als Konkurrentin Raphaela Rausch.

Dass Ela so emotional auf Andres Kuss mit Joelina reagiert hat, kam für den Fitness-Fan überraschend: "Um ehrlich zu sein, kann ich es nicht wirklich nachvollziehen, da auch sie sich in der kompletten Zeit nach anderen Partnern umgeschaut hat." Anfangs habe er Raphaela gerne Aufmerksamkeit geschenkt, doch bis auf die Küsse und guten Gespräche habe er keine Verbindung gespürt. "Im Nachhinein tut es mir natürlich leid, dass sie mehr reininterpretiert hat als ich", verriet Andre.

RTL / Markus Hertrich Joelina, "Are You the One?"-Kandidatin

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Raphaela, "Are You the One?"-Kandidatin

