Boris Becker (54) muss sich bald vor Gericht behaupten. 2017 meldete der Tennisprofi seine Privatinsolvenz an. Hinzukommt: Seit 2020 wird dem Tennisprofi vom britischen Insolvenzdienst vorgeworfen, in dem Verfahren Informationen ausgelassen zu haben und sein Vermögen nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Jetzt steht bald der Prozess zu diesen Vorwürfen an – und Boris sprach nun ehrlich über seine Gefühlslage dazu.

Im Interview mit Bild gab der Wimbledon-Gewinner zu: "Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, glaube grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit." Zudem wäre er ziemlich erleichtert, wenn die Angelegenheit bald geklärt wird: "Ich bin froh, dass der Prozess jetzt endlich losgeht und das Gericht ein Urteil sprechen wird. Die vergangenen fünf Jahre waren verdammt lang, die härtesten meines Lebens."

Doch wie gehen eigentlich Boris' Kinder mit den Schlagzeilen um ihren Vater um? "Die beiden Großen, Noah (28) und Elias (22), mit 28, beziehungsweise 23, sind schon erwachsen und haben natürlich Fragen", gab er zu, und betonte, dass er ein enges Verhältnis zu ihnen hat. Mit seinen anderen Kindern Anna (21) und Amadeus (11) hat er jedoch noch nicht über das Insolvenzverfahren gesprochen.

Getty Images Boris Becker in Berlin im Februar 2020

Getty Images Boris Becker bei der BMW Open im April 2019

Getty Images Boris Becker mit seinen Söhnen Elias und Noah

