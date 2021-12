Welch große Ehre für Elias Becker (22)! Als Sohn von Tennislegende Boris Becker (54) und seiner ersten Frau Barbara (55) steht der Münchner bereits seit seinen frühen Kindertagen in der Öffentlichkeit. Nach der Scheidung seiner Eltern wuchs der Lockenkopf dann mit seinem Bruder Noah (27) bei seiner Mutter auf. Inzwischen fühlt sich der Hottie jedoch in London heimisch, wo ihm nun eine große Auszeichnung zuteilwurde. Elias wurde nämlich zu einem der begehrtesten Singles Großbritanniens gekürt.

In seiner Wahlheimat England fühlt sich der 22-Jährige nicht nur äußerst wohl – es läuft auch beruflich sehr gut bei ihm. So eroberte Elias beispielsweise als Model bei der Fashion Week in Mailand bereits für Dolce & Gabbana den Laufsteg. Von den Lesern des britischen Lifestylemagazins Tatler wurde der Becker-Spross nun außerdem zu einem der zehn attraktivsten Junggesellen in ganz Großbritannien gewählt. Auf der Liste landete der Blondschopf an vierter Position und damit sogar noch vor Romeo Beckham (19).

"Die Auszeichnung erfüllt mich mit großer Dankbarkeit", zeigt sich Elias im Interview mit Blick geschmeichelt. Doch offenbar macht ihm das Junggesellendasein im Moment nur wenig aus. "Derzeit bin ich Single, und es fühlt sich großartig an, allein zu sein. Ich empfinde dies als großen Frieden", erklärt Elias. Findet ihr, Elias hat die Auszeichnung zu Recht bekommen? Stimmt ab.

Getty Images Boris Becker mit seinen Söhnen Elias und Noah

Instagram / e.current Elias Becker im Juli 2021

