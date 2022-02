Halle Berry (55) ist offenbar überglücklich mit ihrem Freund Van Hunt (51). Die Schauspielerin und der Sänger sind seit 2020 offiziell zusammen, immer wieder schwärmt Halle von ihrem Partner. Er habe ihr gezeigt, was wahre Gefühle wirklich seien und sei die Liebe ihres Lebens. Auch dass Halle sich wünsche, ihn viel früher kennengelernt zu haben, hatte der Hollywoodstar schon verraten. Jetzt kam heraus: Halle und Van Hunt hätten sich wirklich schon 18 Jahre früher begegnen können!

Die zwei traten nämlich mit zweimonatigem Abstand 2004 beide bei der ersten Staffel der "The Ellen DeGeneres Show" auf. Das erzählten der Filmstar und die Talkmasterin Ellen (64) jetzt bei Halles erneutem Auftritt dort. Als das Paar das festgestellt habe, habe Halle ihrem Liebsten Vorwürfe gemacht. "Ich sagte zu ihm: 'Das heißt, du hättest mich schon damals finden und vor der ganzen Misere retten können, die ich erlebt habe?'", scherzte sie in der Sendung. Ellen hätte sie nur zusammenbringen müssen und das hätte einiges verändert. "Damit hättest du mir drei Ehen ersparen können!", witzelte die 55-Jährige in Richtung der Showmasterin.

Halle war drei Mal verheiratet gewesen. Von Schauspielkollege Olivier Martinez (56) ließ sie sich 2016 scheiden. Mit ihm hat sie ihren Sohn Maceo, aus einer früheren Beziehung stammt Tochter Nahla. Hätte sie Van Hunt früher getroffen, wäre für das ehemalige Bond-Girl alles anders gekommen. "Es ist alles deine Schuld, Ellen!", klagte Halle die Moderation deshalb scherzhaft an.

Anzeige

Instagram / vanhunt Van Hunt und Halle Berry im November 2021

Anzeige

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de