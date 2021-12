Halle Berry (55) ist offenbar überglücklich! Anfang des Jahres machte die Schauspielerin die Beziehung zu dem Sänger Van Hunt (51) offiziell. Seitdem zeigen die beiden sich immer wieder zusammen im Netz oder auf Events. Nähere Details zu ihrer Beziehung behalten sie jedoch größtenteils für sich. Doch in einer Rede kam Halle aus dem Schwärmen von ihrem Liebsten fast gar nicht mehr heraus.

Wie unter anderem People berichtet, wurde die 55-Jährige, die im vergangenen Jahr ihr Regie-Debüt gefeiert hatte, bei der Veranstaltung "4th Annual Celebration of Black Cinema and Television" mit einem Award für ihre erfolgreiche Karriere ausgezeichnet. In ihrer Rede bedankte sie sich vor allem bei Van für seine Unterstützung. "Abgesehen davon, dass ich bei meinem ersten Film Regie geführt habe, habe ich auch die Liebe meines Lebens gefunden, und ich weiß, dass es echt ist." Sie sei in Beziehungen oft gescheitert und habe erst jetzt erkannt, wie wahre Liebe aussehe.

Solch persönliche Worte hatte Halle ihrem Freund zuletzt im März öffentlich gewidmet. "Eine echte Frau kann alles alleine machen, aber ein echter Mann hilft ihr dabei", schwärmte sie in einem Instagram-Beitrag anlässlich Vans 51. Geburtstags.

