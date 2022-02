Für dieses Projekt griff Sebastian Stan (39) zu unkonventionellen Mitteln! In der neuen Serie "Pam & Tommy", einem Biopic über die einstigen Turteltauben Pamela Anderson (54) und Tommy Lee (59), verkörpert der Schauspieler den Ex der Baywatch-Bekanntheit. Vor allem das legendäre Sextape der beiden spielt dabei eine Rolle. Um sich bei den Dreharbeiten in den Rocksänger einfühlen zu können, nutzte der Darsteller einen Trick: Sebastian schob sich Stahlkugeln in die Hose!

Zu Gast bei Jimmy Kimmel Live! plauderte der 39-Jährige über sein neuestes Projekt. Dabei verriet er auch die Methode, die ihm sein Schauspielcoach mit auf den Weg gegeben hatte, um sich in seine Rolle einzufinden: Dieser hatte Sebastian geraten, sich zwei Stahlkugeln in die Hose zu stecken. "Tommy war ein großer Mann. Ich weiß, es klingt verrückt, aber glaub mir, ich musste mich irgendwie wie ein Mann fühlen", erklärte der gebürtige Rumäne.

Diese außergewöhnliche Art der Vorbereitung war für seine Schauspielkollegin Lily James (32), die in "Pam & Tommy" Pamela Anderson darstellt, offenbar neu. "Ich bin so froh, dass ich das nicht gewusst habe!", lachte die Britin nach dieser Enthüllung im Interview mit Moderator Jimmy Kimmel (54).

Anzeige

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson

Anzeige

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

Anzeige

Instagram / imsebastianstan Sebastian Stan und Lily James, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de