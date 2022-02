Wie authentisch ist das Dschungelcamp wirklich? In dieser Staffel schlugen die Promis ihr Lager zum ersten Mal in Südafrika statt in Australien auf. Bei den Zuschauern kam die neue Kulisse auch hervorragend an. Doch waren Filip Pavlovic (27), Harald Glööckler (56) und Co. tatsächlich mitten in der Wildnis und den Gefahren der Natur ausgesetzt? Offenbar trügt der Schein: Um die Illusion einer verlassenen Wildnis zu schaffen, griff die Produktion tief in die Trickkiste!

Wie Bild nun berichtet, ist an dem südafrikanischen Schauplatz einiges gefaket. So sind beispielsweise die Palmen nicht etwa dort gewachsen, sondern stehen eigentlich ganzjährig im Lager eines Hotels und wurden eigens für das Fernsehen gezüchtet. Auch die Schlangen im Camp waren harmlos – sie stammen aus einem umliegenden Streichelzoo. Die Giftzähne wurden ihnen angeblich sogar gezogen. Zudem mussten die Kandidaten auch nicht gänzlich auf Komfort verzichten: In die Holz-Schlafstellen wurden Matratzen eingelassen.

Dem Regen waren die Camper ebenfalls nie völlig ausgesetzt und hätten sich bei einem starken Schauer auf eine höhere, geschützte Ebene begeben können. Selbst die Brennholzsuche dürfte kein Problem gewesen sein: Die Mitarbeiter der Produktion verteilten es fertig gehackt und getrocknet im Wald. Außerdem waren die Stars auch nicht ganz fernab der Zivilisation: Ein Büro-Container stand nur wenige Meter von dem Schlafplatz entfernt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Eric Stehfest und Harald Glööckler im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de