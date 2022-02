Christin Okpara (26) ist sich keiner Schuld bewusst! Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Schlagzeilen: Die Studentin durfte nicht ins Dschungelcamp einziehen, weil es offenbar Unstimmigkeiten mit ihrem Impfstatus gab. Darum wurde die Beauty bei ihrer Ankunft zurück in Deutschland sogar von der Bundespolizei in Empfang genommen. Nun behauptet Christin, sie habe immer noch keine Ahnung, was ihr überhaupt angekreidet wird.

In Désirée Nicks (65) Podcast "Lose Luder" kommt die 26-Jährige auf die Angelegenheit zu sprechen. Sie wisse aber nicht, was genau sie falsch gemacht haben soll: "Das würde ich die Staatsanwaltschaft, die mir immer noch nicht preisgegeben wurde, ja mal gerne selbst fragen [...]. Was da jetzt genau festgestellt wurde, weiß ich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht."

Christin deutet auch an, dass der Tumult um ihre Person ungerechtfertigt sei: "Grundsätzlich kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn mir trotzdem der Zutritt in den Flieger [gewährt wurde] und ich trotzdem in Südafrika einreisen durfte."

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-Sternchen

Instagram / christin.queenie Christin, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

