Yeliz Koc (28) hat die Zeit in Thailand offenbar sehr gutgetan! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin war zu Beginn des Jahres gemeinsam mit ihrer Familie nach Asien gereist. Doch die Influencerin gönnte sich dort keine Auszeit: Sie nahm an der neuen Staffel von Kampf der Realitystars teil. Während ihrer Abwesenheit passten ihre Liebsten auf ihre Tochter Snow Elanie auf. Jetzt erzählte Yeliz stolz, dass sie dank der Dreharbeiten viel entspannter im Umgang mit ihrem Baby geworden ist!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Neu-Mama nun zu Wort. Dabei erklärte sie, dass sie vor ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show oft ziemlich empfindlich in Bezug auf ihre Tochter Snow gewesen sei. "Egal ob meine Mutter sie auf dem Arm hatte oder Jimi (30), ich habe immer keine Ruhe gehabt", gab die 28-Jährige ehrlich zu. Doch das habe sich mittlerweile geändert. "Es hat mir richtig gutgetan, einfach mal loszulassen", meinte Yeliz und fügte hinzu: "Also offiziell keine Helikopter-Mutter mehr!"

Zusätzlich machte die gebürtige Hannoveranerin klar, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Liebsten ist. "Meine ganze Familie ist mit mir nach Thailand gereist, damit ich an der Show teilnehmen kann", berichtete sie. Dank des Asien-Trips wisse Yeliz nun, dass ihre Kleine stets in guten Händen sei, wenn sie mal spontan wegmüsse.

