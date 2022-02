Sie trauen sich! Rihanna (33) und A$AP Rocky (33) sind seit zwei Jahren unzertrennlich. Die Sängerin und der Rapper haben sich 2020 kennen und lieben gelernt. Vor wenigen Tagen gaben sie dann bekannt: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Beauty machte den Spekulationen ein Ende und präsentierte den Fans ihren kugelrunden Babybauch. Nun wollen die werdenden Eltern anscheinend noch einen Schritt weitergehen: Einem Insider zufolge wollen die beiden Künstler gleich nach der Geburt heiraten!

Wie Daily Mail nun von einer Quelle erfahren hat, wollen die Turteltauben so bald wie möglich den nächsten Schritt wagen: "Es gibt noch keine Pläne, wann die Hochzeit stattfinden wird, aber es wird nicht vor der Geburt des Babys sein. Rihanna wollte schon immer heiraten und A$AP ist der Mann für immer." Laut Insider sind sich die beiden aber bereits beim Veranstaltungsort sicher – Barbados. Rihanna hat zu diesem Ort nämlich eine besondere Beziehung, denn sie ist dort aufgewachsen und ihre ganze Familie lebt noch dort.

Nun steht erst einmal die Geburt ihres Kindes an. Laut Insidern ist es bereits im Frühjahr so weit. Dann können Rihanna und A$AP Rocky ihr erstes Kind in die Arme schließen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, haben die beiden allerdings noch nicht verraten.

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2012

