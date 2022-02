Yeliz Koc (28) ist wieder zurück in Deutschland! Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin verbrachte den Beginn des neuen Jahres im Warmen. Allerdings nicht zum Urlauben, sondern wegen eines Jobs. Denn die Influencerin stand für die diesjährige Staffel des beliebten Reality-TV-Formats Kampf der Realitystars vor der Kamera. In dieser Zeit passte ihre Familie auf ihre Tochter Snow Elanie auf – nur so konnte Yeliz überhaupt an der Unterhaltungsshow teilnehmen!

Das verriet die Beauty nun in einer kleinen Fragerunde via Instagram. Dass ihre Liebsten sowie ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) mit nach Asien reisten, war für Yeliz eine Art Bedingung: "Anders hätte ich es nicht gemacht. Wenn Jimi oder meine Mutter nicht mit gekonnt hätten, hätte ich nicht an 'Kampf der Realitystars' teilnehmen können", erklärte sie diesbezüglich. Dank ihrer Familie konnte sie sich jedoch problemlos den Dreharbeiten für das TV-Format widmen.

Dafür ist sie ihrer Verwandtschaft sehr dankbar. "Meine ganze Familie ist mit nach Thailand gereist, damit ich an der Show teilnehmen kann", verriet die Bloggerin im Netz. Ihre Teilnahme bei der RTL2-Show bereue Yeliz überhaupt nicht – sie sei aber auch froh, endlich wieder bei ihrem Töchterlein zu sein.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

