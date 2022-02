Sie haben den Traumstrand hinter sich gelassen! In den vergangenen Wochen ging es unter der thailändischen Sonne hoch her: Bei den Dreharbeiten zur diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars nahmen insgesamt 22 Promis teil. Von Elena Miras (29) über Martin Wernicke bis hin zu Wildcardgewinner Enrico Elia ist auch diesmal ein bunter Cast dabei. Während er Aufzeichnungen in der Sala herrschte absolute Funkstille – bis jetzt: Die Stars haben ihre Handys zurück und melden sich zu Wort!

In ihren Instagram-Storys wendeten sich jetzt einige Kandidaten erstmals wieder an ihre Fans. "Ihr könnt euch auf etwas Geiles freuen! Ich werde heute endlich wieder nach Hause fliegen zu meiner kleinen Tochter und zu meinem Freund", freute sich etwa Elena. Auch der Berlin - Tag & Nacht-Star Martin Wernicke ist wieder zurück auf Social Media: "Es war eine Wahnsinnserfahrung – ich habe supertolle Menschen kennengelernt und bin auch besser geworden in vielerlei Hinsicht."

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier zeigte ihren Followern eine traumhafte Strandanlage. "Hier werde ich jetzt noch den ganzen Tag verbringen, bis es heute Nacht heißt: Abflug", erzählte sie vergnügt. Wildcardgewinner Enrico Elia zeigte sich in seiner Story vor allem mit Mitstreiterin Elena. Die beiden scheinen in der Sala echte Freunde geworden zu sein.

SAT.1 Elena Miras, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

"Berlin - Tag & Nacht"-Darteller Martin Wernicke

Elena Miras und Enrico Elia im Februar 2022

