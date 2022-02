Die "Rust"-Tragödie hat Alec Baldwins (63) Ehe offenbar nicht geschadet. Vergangenes Jahr geschah am Set des Westernfilms ein schrecklicher Unfall: Der Schauspieler erschoss versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) und verletzte dabei obendrein den Regisseur. Das Verfahren, das die Schuldfrage klären soll, dauert noch an. Trotzdem gibt es einige Menschen, die die Verantwortung ganz klar bei Alec sehen. Wer dennoch stets zu dem 63-Jährigen gehalten hat? Seine Frau Hilaria Baldwin (38)!

Via Instagram veröffentlichte die sechsfache Mama jetzt ein zauberhaftes Pärchenbild von sich und ihrem Gatten: Alec und Hilaria stehen hier in ihrem Haus und knutschen genüsslich. Auf den zweiten Blick fällt auf, wie schick die zwei angezogen sind – vielleicht entstand dieses Foto ja vor einem heißen Date! In der Bildunterschrift betonte die Beauty: "Wir haben sehr viel zusammen durchgemacht." Doch das hat ihrer Liebe offensichtlich nicht geschadet!

Auch Alec widmete seiner Frau süße Zeilen. In den Kommentaren unter ihrem Post schrieb er: "Immer wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mich vergessen hat, denke ich daran, dass er dich in mein Leben gebracht hat. Zusammen mit meinen Kindern bist du das größte Geschenk, das ich je erhalten habe." Der 63-Jährige bekam bereits über eintausend Likes für seine Worte – auch Hilaria hat sich bestimmt darüber gefreut.

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Emmy Awards 2018

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

