Georgina Fleur (31) möchte mit einem Kapitel in ihrem Leben abschließen. Letztes Jahr wurde die Reality-TV-Bekanntheit erstmals Mutter einer Tochter. Seitdem richtet die rothaarige Beauty ihr Leben voll und ganz nach ihrem Baby aus. Doch mit einem Menschen in ihrem Leben hat die 31-Jährige regelmäßig zu kämpfen: Ihr On-Off-Freund Kubilay Özdemir. Das Ex-Paar gerät immer wieder aneinander, obwohl es sich versprach, sich für die gemeinsame Tochter am Riemen zu reißen. Jetzt stellte Georgina klar: Sie möchte endlich endgültig mit Kubilay abschließen.

"Ich muss gestehen, dass ich nicht mit Kubi zusammen wohnen kann. Ich habe eine Verantwortung meiner Tochter gegenüber und möchte diese Lebensaufgabe als Mutter gewissenhaft, schützend und mit viel Liebe für unsere Tochter erfüllen", erklärte Georgina im Interview mit der Bild. Der Alkoholkonsum des 41-Jährigen habe immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen mit Georgina geführt. Das kann die Ex-Bachelor-Kandidatin zum Wohle ihrer Tochter offenbar nicht mehr hinnehmen.

Dennoch betonte Georgina: "Ich wünsche mir für Kubilay, dass er seine Probleme unter Kontrolle bekommt." Sie könne sich sogar vorstellen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex zu haben, um für ihre gemeinsame Tochter an einem Strang zu ziehen. Georgina bot Kubilay sogar ihre Hilfe an – "für einen Entzug oder ähnliches", meinte die Mutter.

