Bindi Irwin (23) geht total in ihrer Mutterrolle auf! Die Tochter der verstorbenen Tierdoku-Legende Steve Irwin (✝44) und ihr Mann Chandler Powell (25) sind im vergangenen März zum ersten Mal Eltern geworden: Sie brachte die kleine Grace Warrior Irwin Powell zur Welt. Das Nesthäkchen wurde direkt in den Familienbetrieb, ihren Wildtierzoo, integriert: In ihrem neuesten Update zeigt Bindi jetzt, wie Grace einen sehr stacheligen Bewohner Australiens kennenlernt...

Via Instagram veröffentlichte die 23-Jährige ein zauberhaftes Foto mit ihrer Tochter: Bindi und Grace treffen auf einen Ameisenigel – auch Echidna genannt – und das kleine Mädchen schaut gebannt dabei zu, wie seine Mama das piksige Säugetier streichelt. "Glück ist, wenn man zum allerersten Mal einen Echidna trifft. Unsere süße Grace Warrior hat es geliebt, ihm beim Graben nach Ameisen zuzusehen...", berichtete Bindi in der Bildunterschrift. "Eierlegende Säugetiere sind einfach die coolsten."

Erst vor ein paar Tagen postete Bindi außerdem ein putziges Video mit ihrem Töchterchen: In diesem sieht man Grace einige Vögel in einem Naturschutzgebiet bestaunen – die Kleine strahlt bei dem hübschen Anblick bis über beide Ohren. "Unser großartiges, wildes Kind", schwärmte ihre Mama hinterher. In den aktuellen Aufnahmen fällt auf, wie groß Grace schon geworden ist! Ende März feiert sie ihren ersten Geburtstag.

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Grace Warrior Irwin Powell

