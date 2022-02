Hat Udo Bönstrup (27) nach Emmy Russ (22) endlich das große Liebesglück gefunden? Bei Temptation Island V.I.P. unterzogen der YouTuber und die TV-Blondine ihre Beziehung der absoluten Feuerprobe: Sie testeten ihre Treue. Da Emmy mit Verführer Diogo Sangre (27) intim wurde, verließen sie die Show nicht als Paar. Doch ist Udo inzwischen wieder in festen Händen? Fotos deuten darauf hin, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt.

Auf Instagram postete Udo ein Foto, wie er lässig in einem Flugzeug sitzt und nach draußen schaut. Der Tisch vor ihm ist gedeckt mit Früchten und Säften. Doch wer saß der Internetbekanntheit gegenüber? Eine Frau namens Sophia Sadel teilte einen Tag später ein Foto, das offenbar aus Udos Perspektive geschossen wurde: Auch sie sitzt in einem Flugzeug, vor ihr steht eine Fruchtschale, auch die Getränke sind identisch mit denen auf Udos Bild. Außerdem folgen sich die beiden auf Instagram. Ob bald das große Liebes-Outing folgt?

Während Udos Beziehungsstatus noch ungeklärt zu sein scheint, ist seine Ex Emmy wieder in festen Händen. Die Beauty bestätigte auf Instagram, dass sie mit Cristian Jerez zusammen ist, der auch schon im spanischen Reality-TV zu sehen war. Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin klärte auch auf, wann das Paar zusammenkam: Am 16. Oktober 2021.

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

Instagram / sophia.sadel Sophia Sadel

Instagram / sophia.sadel Sophia Sadel im Mai 2021

