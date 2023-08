"Halte es geheim!": Udo Bönstrup ist glücklich vergeben

Er ist wieder in festen Händen. Udo Bönstrup (28) nahm mit seiner Ex Emmy Russ (24) bei Temptation Island teil – doch die Beziehung der beiden überstand das Experiment nicht. Die Blondine ging dem Netzstar in der Show fremd und er zog schließlich die Reißleine. Seitdem ist wenig über den Beziehungsstatus des YouTubers bekannt. Im Februar des vergangenen Jahres gab es allerdings einige Hinweise darauf, dass Udo eine neue Frau an seiner Seite hat. Gegenüber Promiflash verrät er nun: Das ist die Wahrheit!

Im Interview mit Promiflash bestätigt Udo seine neue Beziehung erstmals. "Ich bin sehr glücklich vergeben. Halte das aber so gut es geht geheim", verrät der Webstar. Auf die Frage, wie sich die beiden kennenlernten, antwortet der Influencer: "Instagram, ganz klassisch!" Um wen es sich bei seiner neuen Liebe handelt, behält Udo allerdings weiterhin für sich.

Mit seiner Ex Emmy gibt es hingegen aktuell Streit. Die Influencerin ist nämlich sauer, weil der YouTuber trotz angeblicher Absprache nicht für ihre Vapes warb. Emmys Ex habe ihr nämlich sogar von sich aus angeboten, Werbung für ihr neues Produkt zu machen, sich dann aber nicht mehr gemeldet. "Wenn du ein paar Gratis-Vapes wolltest, ohne dafür zu bezahlen, hättest du es ja direkt sagen können. Aber du brauchst mich doch nicht zu verarschen", wetterte Emmy sauer auf Instagram.

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, Entertainer

Anzeige

RTL Emmy Russ und Udo Bönstrup beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de