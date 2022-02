Fließt zwischen ihnen böses Blut? Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) wollten bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue testen – und gingen dann getrennt aus dem Fremdflirt-Format. Emmy wurde nämlich mehrmals mit Diogo Sangre (27) intim, worauf Udo am Lagerfeuer den Schlussstrich zog. Mittlerweile bereut Emmy ihr Verhalten und hat einen neuen Freund, mit dem sie in Zukunft alles besser machen will. Wie steht das Ex-Paar heute zueinander?

Im Promiflash-Interview sprachen die beiden über ihre Trennung in dem TV-Format. "Es war die richtige Entscheidung, es gab keine Zukunft für uns", stellte Emmy klar. Das Format habe ihnen eben gezeigt, dass sie nicht zusammen passen würden. Das sieht auch Udo so: "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende." Auch für ihn sei die Trennung richtig gewesen. "Ich bin viel zu harmoniebedürftig, um mir so was auf Dauer anzutun", ergänzte der Comedian.

Obwohl auch er sie verletzt hatte, ist Emmy heute nicht mehr sauer auf ihren Ex-Freund. "Ich habe nichts gegen Udo, ich hasse ihn nicht", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die beiden hätten zwar gerade keinen Kontakt, doch würden sicher normal miteinander umgehen können. "Ich habe mich immer gut mit ihm verstanden und ich glaube, dabei wird es bleiben" äußerte die Reality-TV-Bekanntheit. Auch Udo findet versöhnliche Worte für seine Verflossene: "Emmy ist weiterhin ein sehr netter Mensch, auch mit all ihren Lastern und Schwächen."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Emmy Russ und Udo Bönstrup beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

Temptation Island V.I.P., RTL Udo Bönstrup und Emmy Russ bei "Temptation Island"-V.I.P.

