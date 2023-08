Wegen E-Zigaretten: Emmy Russ hat Ärger mit ihrem Ex Udo

Emmy Russ (24) ist offenbar immer noch nicht gut auf Udo Bönstrup (28) zu sprechen! Die beiden ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmer waren mehrere Monate ein Paar. Da Emmy bei Temptation Island V.I.P. allerdings mit dem Verführer Diogo Sangre (28) Sex hatte, ging die Beziehung in die Brüche. Auch über ein Jahr später stehen die beiden noch auf Kriegsfuß miteinander. Emmy teilt jetzt heftig gegen Udo aus.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass sie keinen Kontakt zu ihrem Ex habe. "Will ich auch nicht mehr haben. Denn Menschen, die denken, sie können mich verarschen und dass es niemals an die Öffentlichkeit gelangt, die sind bei mir an der falschen Adresse", ärgerte sich die 24-Jährige. Ein Grund dafür ist, dass der YouTuber ihr angeboten haben soll, Werbung für ihre Vapes zu machen, sich dann aber nicht daran gehalten habe: "Ich habe ihm direkt ein Päckchen rausschicken lassen, habe sogar dafür gesorgt, dass da noch Schokolade und Süßigkeiten mit reinkommen. Man kennt sich ja." Udo habe sich jedoch nie wieder gemeldet. "Wenn du ein paar Gratis-Vapes wolltest, ohne dafür zu bezahlen, hättest du es ja direkt sagen können. Aber du brauchst mich doch nicht zu verarschen", wetterte Emmy gegen ihn.

Udo stellte gegenüber Bild jedoch seine Sicht der Dinge dar: "Ich habe dem auch grundsätzlich erst einmal zugestimmt. Erhalten habe ich das Paket auch, jedoch wurde mir beim Öffnen des Pakets bewusst, dass solch ein 'Werben' problematisch sein kann." Er habe seinen jungen Fans gegenüber verantwortungsvoll handeln wollen. "Durch meine überstandene Krebserkrankung ist mir viel bewusster, dass auch Vapes keine harmlose 'Süßigkeit' sind, sondern Produkte, die ernste Lungenerkrankungen (wie z.B. Krebs) erzeugen können", begründete der Webstar sein Handeln. Zudem bot er an, Emmy den Warenwert in Höhe von 15 Euro zu überweisen oder die zehnfache Summe in ihrem Namen an die Deutsche Krebshilfe zu spenden.

Instagram / emmyruss Udo Bönstrup und Emmy Russ

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

