Emmy Russ (22) ist wieder in festen Händen! Gerade erst stellten die Reality-TV-Beauty und Udo Bönstrup (27) ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe – der Treuetest ging allerdings ordentlich nach hinten los: In der aktuellen Folge servierte der Komiker die Influencerin nämlich ab. Doch die Blondine hat ihr Herz inzwischen bereits wieder an einen anderen Mann verschenkt: Emmy ist nach der "Temptation Island V.I.P."-Flaute wieder vergeben!

Diese süße Nachricht verkündete Emmy jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil – und zwar mittels eines ersten Pärchenfotos! Auf dem Schnappschuss posiert das Realitysternchen gemeinsam mit seinem neuen Freund in einem Pool. Bei ihrem Liebsten handelt es sich um Cristian Jerez, der bereits an der spanischen Ausgabe von "Temptation Island" teilgenommen hat.

Die beiden gehen aber nicht erst seit gestern gemeinsam durchs Leben! Das Posting versah die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin nämlich mit einem Datum, das wohl den Beginn ihrer Liebesgeschichte markiert. "16.10.2021", betitelte sie das Pärchenfoto und fügte zudem ein Herz- und ein Schloss-Emoji hinzu.

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / cristianjerezz Cristian Jerez im November 2021

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de