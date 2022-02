Wie kommt Ivana Santacruz momentan zurecht? Anfang Januar verkündete die Musikerin die freudige Nachricht, dass sie nach vier Fehlgeburten wieder schwanger geworden ist. Die Sängerin und ihr Freund Abbas sind deshalb überglücklich – und halten ihre Fans regelmäßig mit neuen Informationen auf dem Laufenden: Erst kürzlich verriet die Influencerin, dass sich ihre Figur schon ziemlich verändert hat. Jetzt gab Ivana ein weiteres Schwangerschaftsupdate im Netz!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige die Fragen ihrer Community. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sich ihre Essgewohnheiten mittlerweile verändert haben. Doch tatsächlich scheint Ivana bisher keine Gelüste zu haben. "Ich habe jetzt nicht das Verlangen, komische Sachen zu vermischen oder so. [...] Was ich aber sehr gerne mag momentan ist Zucchini", berichtete sie. Ansonsten sei die gebürtige Mexikanerin eher appetitlos: "Seit zwei Tagen ist die Übelkeit wieder da. Liege nur im Bett und warte auf den nächsten Energieschub."

Ein weiterer Follower interessierte sich dafür, ob Ivana und ihr Liebster das Gesicht ihres Kindes im Netz zeigen wollen. Doch da scheint sich das Paar noch nicht festgelegt zu haben. "Wir müssen es nach Gefühl machen", meinte sie. Ihr Account soll sich nämlich auch weiterhin hauptsächlich um ihre Musikkarriere drehen. "Ab und zu mal private Einblicke sind okay, aber eben in Maßen, nur wenn mir danach ist", erklärte die Beauty ihre Haltung.

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas im Januar 2022

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, "Mango Con Sal"-Interpretin

Anzeige

Instagram / abbasmomo Musikerin Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de