Eugen Lopez lässt kein gutes Haar an Paulina Ljubas (25) und Emmy Russ (22)! Die beiden Promi-Ladys polarisierten in dieser Temptation Island V.I.P.-Staffel ordentlich. Emmy hatte mit Verführer Diogo Sangre (27) Sex in der Dusche, obwohl sie mit Udo Bönstrup (27) liiert war – Paulina war eigentlich mit Henrik Stoltenberg zusammen und knutschte dennoch mit dem Hottie Dominik Brcic. Beide Damen verließen die Show als Singles. Der Ex-Verführer Eugen findet im Promiflash-Interview: Sowohl Paulina als auch Emmy sind extrem berechnend!

"Das war zu erwarten, dass sich ausgerechnet die zwei Paare mit den größten Fake-Menschen getrennt haben, das heißt Paulina und Emmy", wettert der Sportler gegenüber Promiflash und rechnet eiskalt ab: "So berechnend, wie diese Frauen sind, ist es einfach nur traurig, dass man mit Vorwand in eine Show geht – irgendwas zu machen, um irgendwie aufzufallen und die Beziehung zu beenden, um eine coole Storyline in der Öffentlichkeit zu haben." Er sei aber froh, dass der mutmaßliche Plan der beiden nicht aufgegangen sei, schließlich hätten die Zuschauer Paulina und Emmy durchschaut.

Für die Partner von der Ex-Köln 50667-Darstellerin und der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin empfindet Eugen großes Mitgefühl. "Da tun mir Henrik und Udo leid", zeigt sich der Reality-TV-Star solidarisch.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

