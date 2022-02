Ihr Baby ist endlich da! Keeping Up With The Kardashians-Star Kylie Jenner (24) und der US-amerikanische Rapper Travis Scott (30) sind wieder Eltern geworden. Am zweiten Februar 2022 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Es ist das zweite Kind für die beiden nach Töchterchen Stormi (4). Den nächsten Schritt in ihrer Beziehung scheint das On-Off-Pärchen dennoch vorerst noch nicht gehen zu wollen.

Nach der Trennung im Oktober 2019 scheint das Liebespaar endlich wieder vollkommen zueinandergefunden zu haben. Kürzlich heizte Kylie sogar die Gerüchte an, dass sie und Travis bald vor dem Traualtar stehen könnten. Mit einer Sache wollen sie dennoch vorerst warten: "Sie leben immer noch nicht offiziell zusammen, aber sie machen das, was für sie am besten funktioniert", erzählt ein Insider jetzt dem People Magazin.

Die beiden scheinen keine Eile zu haben und lassen sich Zeit. "Kylie und Travis sind glücklich miteinander. Er arbeitet an neuer Musik, ist aber auch viel unterwegs", plaudert die Quelle weiter. Währenddessen ist Kylie mit dem Baby und Tochter Stormi zu Hause. Der Vertraute verrät: "Die Kleine ist ganz vernarrt in ihren jüngeren Bruder." Wird die kleine Familie doch noch ihr Happy End bekommen?

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

