Für sie ist der Traum, Germany's next Topmodel 2022 zu werden, direkt wieder geplatzt! Pauline Schäfer war eine der drei Kandidatinnen, die bereits in der ersten Folge der neuen Staffel rausgeflogen ist – GNTM-Chefin Heidi Klum (48) hatte in ihr nicht das nötige Potenzial gesehen und kurzen Prozess gemacht. Im Promiflash-Interview verrät Pauline jetzt: Sie konnte Heidis Entscheidung nicht ganz nachvollziehen...

"In dem Moment konnte ich Heidis Kritik nicht richtig bewerten, weil ich noch nicht gesehen hatte, wie mein Walk war, und man weiß ja nicht, wie es ausgesehen hat", schildert die 18-Jährige gegenüber Promiflash. "Jetzt, wo ich auch die Folge gesehen habe, muss ich wirklich sagen, dass ich eigentlich sogar positiv überrascht von meiner Leistung war." Wie ging es Pauline denn mit ihrem Exit? "Ich war natürlich mega-enttäuscht. Jeder, der dort mitmacht, hat das Ziel zu gewinnen, und dann gerade in der allerersten Folge schon raus zu sein, ist natürlich sehr enttäuschend", offenbart sie ehrlich.

Pauline hatte also das Ziel, GNTM zu gewinnen! Was hatte sie sich sonst noch von der Teilnahme versprochen? "Dass ich ganz viele Erfahrungen sammeln kann, was ich, auch wenn die Reise früh beendet wurde, trotzdem machen konnte. Wenn ich Fehler mache, lerne ich daraus und werde es in Zukunft besser umsetzen", erklärt die Beauty aus Schwerte. Aber sie steckt den Kopf nicht in den Sand: "Ich werde auch ohne GNTM meinen Weg weitergehen – und weiter für meinen Traum, Model zu werden, kämpfen."

MEGA Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

ProSieben / Richard Hübner Pauline, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / pauline_gntm_2022 Pauline, Ex-GNTM-Kandidatin 2022

